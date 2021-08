MINA JA KUULSUS ⟩ Sariselfitaja galeriist leiab sadu pilte koos Hollywoodi staaridega

50-aastase Nicholas Hale'i sõnul on ta õnnega koos, sest ta on trehvanud ka nii muuseas tänaval maailmakuulsate tegelastega. «Näiteks sattusin Heathrow' lennujaamas Emma Thompsoniga kokku ja märkasin Woody Harrelsoni Itaalias viibides. New Yorgis olles astus Claudia Schiffer samasse baari, kus mina olin. Istudes St. Bartsi teises baaris, astus ligi Jack Nicholson, kes uuris, kas sealne õlu on hea,» meenutas Nicholas.