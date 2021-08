Endise naisega kohut käiv Johnny Depp sai olulise võidu!

2016. aastal tuli avalikuks Amber Heardi ja «Kariibi mere piraatide» staari Johnny Deppi lahutusprotsess, mis kiskus väga inetuks. Deppi on süüdistatud ka naise peksmises.

Peale lahutust lubas Heard annetada kohtulahingu käigus saadud 7 miljonit dollarit Ameerika Kodanikuvabaduste Liidule ja Los Angelese lastehaiglale.

2018. aastal esitas Depp hagi väljaande The Sun vastu laimamise eest, sest nende artiklis süüdistati teda avalikult eksabikaasa peksmises. Just Heardi lubadus annetada lahutusest saadud raha oli see, mis mängis toona kohtus suurt rolli, kirjutas Independent.

«Ma olin terve meie kooselu ajal temast (Deppist – toim) rahaliselt sõltumatu ja kogu lahutusest saadud raha annetasin ma ära,» ütles Heard kohtus tunnistades.

Seda Heardi lauset pidas kohtunik Andrew Nicholi väga oluliseks ning selle najal tegi ta ka otsuse The Suni kasuks. «Seitsme miljoni dollari kinkimine pole tegu, mida üks kullakaevur teeks,» ütles kohtunik.

Väidetavalt kirjutas 2019. aastal Los Angelese lastehaigla Deppi ärinõunikule, et seni pole naiselt ühtegi lubatud osamakset laekunud. Deppi advokaadi sõnul oli Heardi lubadus kaalutletud ja manipuleeriv vale.

Uute faktide valguses on New Yorgi kohtunik rahuldanud Deppi avalduse, mis sunnib Ameerika Kodanikuvabaduse Liitu avaldama dokumente, mis kinnitaksid, kas Heard on oma lubadusest kinni pidanud.