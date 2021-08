Inglismaalt Bradfordist pärit ema ja tütar räägivad, et nad saavad pidevalt kommentaare võõrastelt, kes eeldavad, et nad on õed. Noorusliku Cheryli peres kasvab kaks last. Neist vanim, suunamudija Lauren, peab olukorda lausa naljakaks. «Võõrad ei suuda uskuda, et ma olen Laureni ema. Nad on alati šokis,» sõnas Cheryl intervjuus The Mirrorile.