Ženja Fokin kutsub inimesi vaktsineerima: kas te arvate, et kaltsumajandus on minu ainuke liist?

Ženja Fokin tuletab aeg-ajalt oma jälgijatele meelde, et kõik kaitsepookima läheksid. «Tahan jõuda eilse teemakäsitluse juurde, kus ma ütlesin, et me võiksime tegelikult kõik ära käia nendel sutsakatel ehk ennast ära vaktsineerida,» sõnas ta.

«Siin me peame alla suruma iseenda indiviidi ja egopõhisuse ning mõtlema tegelikult n-ö sellise kambavaimu ja ühiskondlikule toimimisele,» tõdes stilist.

Vastukaja on olnud Ženja sõnul võrdlemisi ebameeldiv. «Ma sain ka kirju, et ma panen sulle unfollow (lõpetan sinu jälgimise – toim) jne, siis tibukesed, Instagram ei ole mingi päriselu. Kui teie vaated lähevad minu omadega vastuollu, siis pigem see on see, et ma lihtsalt algatan siin diskussiooni ja kuulan kindlasti endast targemaid,» jätkas ta.

Stilist jagas Instagrami loos tema postkasti potsatanud sõnumit. «Unfollow kahjuks...» sõnas üks tema endine jälgija. «See ei ole siin mingi väljamõeldis. Peame vaktsineerima mitte ainult enda, vaid ka enda lähedaste pärast,» vastas mees. «Palun, maski- ja vaktsiinivastased, pange oma energia kuskile päris tegude sisse, mitte lihtsalt sooja auru puhumisse,» lisas ta sealjuures.