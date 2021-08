Mitu maastikupõlengu kollet on Egeuse meres asuval Euboia suursaarel, kus tuleroaks on langenud vähemalt 150 hoonet ja palju inimesi on jäänud tulelõksu. Rannavalve evakueeris 90 inimest rannale, kuid on veel palju kohalikke, kes keelduvad oma kodu maha jätmast ja saarelt lahkumast, teatab afp.com.