GALERII ⟩ Täna avalikustati staarisaate kohtunikud: esimest korda on nende seas saate võitja!

Koit muljetas pisut kohtunike teemal. «Ma loodan ka jah, et Birgit ei ole selline leebe kohtunik, vaid kes julgeb ka kriitikat anda ja natukene ka karmima käega olla. Muidugi ma loodan ka seda, et meie omavaheline dünaamika hakkab tööle ja me täiendame teineteist kenasti,» rääkis Koit pressiüritusel. «Eks esimesed saate näitavad, aga ma usun, et meie kolmik hakkab ilusti tööle!» sõnas ta.

Birgit on esimene kohtunik, kes on ka ise saatest osa võtnud. «Birgit – ma tean ja olen kindel, et toob sinna lava taha täiesti unikaalse perspektiivi, sest seda ei ole ju kunagi varem selles saates olnud,» sõnas Mihkel. «Ma loodan, et osalejad leiavad Birgitis selle laua taga liitlase, mis ma loodan, et teeb selle elu mõnevõrra kergemaks,» lisas ta sealjuures. Mihkel usub, et see on täiesti fantastiline otsus, et Birgit kohtunike sekka võeti.