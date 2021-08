PILTUUDIS ⟩ Justin Bieber on meedias pettunud: te kasutate seda pilti, näitamaks, et mul on midagi viga!

Meediaväljaanne Variety teatas, et Ariana Grandel ja Justin Bieberil õnnestus kokku koguda lausa 3,5 miljonit dollarit. Raha läheb otse abivajavatele lastele ja nende peredele, kes on kaotanud eesliinil töötava vanema. 2020. aasta 8. mail avaldatud singel salvestati COVID-19 pandeemia ajal. Kogu hittsingli müügitulu läks annetusfondile.

«Maailma seiskudes otsisime võimalusi, kuidas saaksime käegakatsutavat mõju avaldada,» rääkis Scooter Brauni projektide heategevuse asepresident Shauna Nep. «Meil oli suur heameel teha koostööd eesliini töötajate lastefondiga, kes on toetanud pandeemia ajal eesliinil töötavaid inimesi ja nende perekondi. Üle aasta hiljem oleme uhked, nähes, kui palju on kogutud ja mida olema suutnud saavutada,» lisas ta.

Nähes Variety artiklis kasutatud fotosid, avaldas Justin sotsiaalmeedias arvamust. «Ma olen endiselt šokis, et jätkuvalt neid pilte minust kasutatakse. Ma ütlen teile, meedia valib minust halvad fotod, et jätta mulje, justkui minuga poleks kõik okei,» kirjutas ta Instagrami loos.

Laulja sõnul ei ole väljaande valik kuidagi põhjendatud. «Neil on olnud lõputult võimalusi minust paremaid pilte saada, kuid nad on otsustanud endiselt kasutada seda pilti, et näidata, nagu mul oleks midagi viga ja ma oleks haige,» jätkas Justin.