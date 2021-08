USA tõsielustaari ja ärinaise Kim Kardashiani nime on kuulnud arvatavasti kõik. Seega pole üllatav, et miljonite fännidega naine on paljudele inspiratsiooniks ja tema välimusest on välja kujunenud lausa trend. Staarist eeskuju võttes või lihtsalt sarnasuse tõttu on nii mõnigi instakaunitar saanud kuulsaima Kardashiani järgi ka hüüdnime.