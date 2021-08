KLÕPS ⟩ Triinu Liis McNairn lasi kiharad pruuniks võõbata: olen alati oma juustega püsimatu olnud

Triinu Liis rääkis Elu24-le, et talle meeldibki aeg-ajalt oma välimust värskendada. «Ma olen alati oma juustega püsimatu olnud. Olen olnud sinine, sinine ja punane korraga, karamell, blond, must, lilla, roosa – you name it (ainult nimeta – toim)😜,» sõnas ta.

«Minu juukseingel Kadi Ploom on tõeline sõdalane, sest peab kogu aeg rinda pistma mu pööraste soovide ja muutliku meelega. Kummardan su ees! 😅 Say hello to a brunette me! (öelge tere brünetile minule – toim),» kirjutas Triinu Liis postituses.

«Tume sobib nii hästi 👏» kiitis valikut ka Brigitte Susanne Hunt. Paistab, et paljud on sama meelt, sest kommentaar kogus lühikese ajaga mitmeid meeldimisi. «Juuksevärv on mega❤️» kirjutas teinegi kommenteerija.