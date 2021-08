PILTUUDIS ⟩ Madonna tütar jõudis modellina esimest korda moeajakirja Vogue esikaanele

Popstaari Madonna (62) vanim tütar Lourdes Leon on juba mõnda aega tegelenud modellindusega, kuid hoiab oma eraelu üpris saladuses. Tantsijaks treeninud Lourdes on nüüd esimest korda modellina jõudnud ka moeajakirja Vogue (USA) esikaanele, vahendab Too Fab.

Lourdes jagab kaanefotot, millel on koos seitsme kauni modelliga, kelle seas on ka supermodelli Cindy Crawfordi tütar Kaia Gerber (19) ja tuntud modell Bella Hadid (24). Veel leiab esikaanelt Anok Yai, Ariel Nicholsoni, Sherry Shi, Yumi Nu ja Precious Lee.

Foto tehti moeajakirja kontoris ja Vogue'i sõnul esindavad kõik kaheksa kaanestaari moemaailma uut põlvkonda ja selle värsket ilu. Fotoga rõhutatakse, et on langenud barjäärid selle ees, kes ikkagi võib modelliks saada.

«Kaanefotol olevate naiste seas paistab silma see, et neid ei saa taandada kindlale tüübile. Igaüks on haruldane superstaar, kellel on rääkida oma lugu, milles ilu mängib vaid väikest rolli,» selgitas moeajakiri.

Sotsiaalmeedias on kaanefoto tekitanud vastandlikke tundeid. Osa kiidavad selle mitmekesisust. «Vogue Ameerika, just nii kaanefotot tehaksegi!» rõõmustas keegi.

Kritiseerijad aga arvavad, et see on nõrk kaanefoto, ja nii mõnegi jaoks on Lourdesi, Hadidi ja Gerberi valimine modelliks ainuüksi onupojapoliitika. «Nad ei vääri kohta kaanefotol, mis räägib moemaailma ümber kujundamisest,» põrutas üks Vogue'i Instagrami postituse all.

Lourdes Leoni jaoks on see esimene kord olla modellina Vogue'i esikaanel. 2005. aastal oli ta moeajakirja kaanel koos Madonna ja õdede-vendadega.

«Inimesed arvavad, et olen mingi andetu ja rikas laps, kellele on elus kõik kätte antud, aga ma ei ole,» ütles Lourdes Vogue'ile.

Koos Madonna tütrega Vogue'i esikaanele jõudnud Ariel Nicholson tõdes, et moemaailmas on veel piire. «Muidugi on see suur au olla esimene transnaine Vogue'i esikaanel, kuid samuti on raske selgitada, kui tähtis see ikkagi on, kui selle mõju on nii mittemateriaalne,» selgitas Nicholson ja lisas: «Mind määratletakse transnaisena, kes ma ka olen, kuid see ei ole kõik, mis ma olen.»