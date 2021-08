PILDID ⟩ 23-aastaselt leukeemiasse surnud Silvia joonistused toovad siiani inimeste näole naeratuse

New Thai restoran alustas viis aastat tagasi väikse Tai restoranina. Äriga alustades sooviti panna suurt rõhku maitsvale toidule, osavatele kokkadele ja autentsusele, mistõttu pidid omanikud olema muude kulutuste peale kokkuhoidlikud.

«Alustasime kaks eestlast ja kaks Tai kokka ning meid aitas saalis ja kujunduses minu õetütar Silvia Raist,» rääkis osanik ja juhatuse liige Toomas R. Raist. Tüdruk õppis Eesti Kunstiakadeemias ja tal oli onu sõnul hea käsi. Silvia käe all valmisid joonistused seinadel - restorani logo, Buddha pilt ja tahvlikriitidega joonistus Tai endisest kuningast. Praeguse Tai kuninga joonistas Silvia õde Liis.

Tai kuningas Bhumibol Adulyadej joonistus. FOTO: Erakogu

Restoran New Thai seinal olev Buddha. FOTO: Erakogu

Silvia idee olevat olnud ka kottidele elevandilogode joonistamine. «Selline personaalne lähenemine läheb kokku meie toitude valmistamise ideega ning samas hoiab raha kokku,» sõnas Toomas. Idee meeldis kõigile ja Silvia koolitas välja ka sealsed töötajad.

«Paraku lahkus Silvia siit ilmast 23-aastaselt, pool aastat peale restorani avamist ootamatu leukeemia tõttu,» rääkis onu. Silvia õpetusi on edasi antud kõigile saalitöötajatele. «See on lisaks personaalsele lähenemisele ka mälestus Silviast,» sõnas Toomas.



Joonistused seinadel jäävad meenutama Silviat. FOTO: Erakogu/New Thai

Kunstipisik on jäänud külge kõigile töötajatele

Raisti sõnul joonistavad kottidele logosid nii omanikud kui ka sealsed saaliteenindajad. «See on üks asi, mille tegemist ei pea kellelegi peale sundima. Uued töötajad on alati ise hakanud paberil harjutama ja peagi on nad juba elevandi joonistamise meistrid,» rõõmustas mees.

«Me ei anna kellelegi ette kindlat joonistust. Iga inimene näeb oma silmaga meie logo, teiste joonistatud kotte, ning loob siis oma nägemuse,» rääkis Toomas. Mehe sõnul on palunud ka mõned püsikliendid paberkotte ja vildikaid, et siis toitu oodates loovusel lennata lasta ja mõned kotid valmis teha. «Seega ei tasu üllatuda, kui mõnel kotil on ootamatu kujuga elevant,» naljatas Toomas.

Kotile elevandi joonistamine pidavat käima kiirelt - vilunumatel valmivad kotid lausa 30 sekundiga.



Restoran New Thai kotid. FOTO: Erakogu

Tagasiside on olnud eranditult positiivne

«Üllatav on see, et paljud ei usu, et me ise joonistame. Piiluvad koti sisse ja kui näevad, et vildika jälg on teiselt poolt näha, siis alles usuvad,» tõdes Toomas. Mehe sõnul on saadud küll vähe tagasisidet, kuid eranditult on see olnud siiski soe.

«Soovime, et nii koti peal olev kui ka sees olev toit oleks valmistatud hingega just sellele inimesele, kes selle tellinud on,» sõnas ta. Masstootmisest soovib New Thai restoranipere hoiduda. «Seega, seni on see olnud pigem meie enda jaoks ja kui keegi märkab ja tagasisidet annab, siis teeb see südame soojaks,» sõnas Toomas.

«Meil kodus lapsed vahel joonistavad selle teie pildi järgi vante 🙂» kirjutas üks restorani külastajatest Facebookis. Toodi ka välja, et kui kotte koju juba mitu koguneb, siis saab hakata neilt erinevusi otsima.

Kas olete mõelnud minna ka kergemat teed ja kotid printida lasta?

«Ei, see ei ole olnud meil kunagi plaanis,» kinnitas Toomas. Autentsusel on restoranis oma tähtis koht - värsket toorainet tellitakse otse Taist lennukiga, kuigi see on kallim, kui Euroopast ostes ja köögis toimetavad vaid Tai kokad.

«Soovime igas pakutavas toidus ja teenuses elamust pakkuda. Iga meie restorani tellija on väärt personaalset lähenemist. Seega kokkuhoiu ideest tekkinud kotid on saanud kindla koha meie restoranis, pakkudes elamust klientidele, meile endale ja samas hoides Silvia mälestust,» kinnitas mees. Toomase sõnul on üks Silvia esimesi kotte Silvia ema juures senini ilusti hoiul.

