SUUR PALJASTUS? ⟩ Desiree Mumm kummutab lapseootuskõlakad: nüüd võib need jutud maha matta

Sisulooja jälgijad panid panused lapseootusele ja enamik neist paistis arvavat, et oodata on pisiperet. «Desiree on rase või on see clickbait?» laekus Elu24-le vihje. «Hästi paljud arvasid, et ma olen rase. Ma ei ole rase! Nüüd võib need jutud maha matta,» jutustas Desiree TikTokis.