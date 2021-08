Valga kukutatud vallavanem Ester Karuse: ma ei ole oma haigusloo kohta valetanud

«Kas poliitik pole inimene?» küsib Ester Karuse neljapäeva hilisõhtul tehtud Facebooki postituses.

«Poliitik ei eksi kunagi. Ta teab vastuseid kõikidele küsimustele ning tema pakutavad lahendused on soodsad, aga efektiivsed. Poliitik on alati avalikkusele kättesaadav ja tema eraelu on iga väljaande asi ning ükskõik kui palju teda materdatakse, on ta endiselt kõigiga sõber. Ja otse loomulikult pole poliitik mitte kunagi haige,» seisis endise Valga vallavanema postituses.

«Õhtulehes ilmus lugu minu haiguslehel olekust, mis olevat äärmiselt kohatu. Poliitik ja haige? Ei. Kuigi tervis on igaühe isiklik asi ega kuulu ajalehe veergudele, siis poliitiku tervis on lausa riiklikult kriitiline küsimus,» kirjutas Karuse sarkastilise noodiga. Naine pandi olukorda, kus ta pidi oma tervislikku seisundit lühidalt kommenteerima.

Arusaam, et haigus tähendab füüsilisi häireid, peaks jääma Karuse sõnul möödunud sajandisse. «Haiguslehel olev inimene ei pea olema voodis tatise nina, kõrge palavikuga või murdunud luuga. Kui haigusleht on võetud vaimse tervise pärast, siis on võib-olla vajalik just vastupidine käitumine – inimene peab liikuma ning ei tohi voodisse jääda, sest see takistab paranemist,» tõdes ta. Seetõttu proovivat Karuse ka haiguslehest hoolimata aktiivne olla.

«Kes oleks osanud arvata, et püüd elada normaalset elu ja terveks saada võiks osutuda probleemiks?» – Ester Karuse

Jäägu see minu ja minu lähedaste asjaks, millise diagnoosi tõttu olen haiguslehel

«Eilses avalduses tõin ma ka vaimse tervise välja, aga ma ei soovigi avaldada, kas tegu on siis vaimse tervise või hoopis millegi muuga,» tõdes Ester Karuse Elu24-le. Ta usub, et sellised asjad ei ole meedias arutamiseks. «Tänapäeval on ju kõiksugu asju, mis võib olla ja seda eriti naisterahvastel,» sõnas Karuse.

«Praegu on küll vaimsele tervisele see fookus jäänud, aga küsides, et kas aktiivne olemine mu heaolule kaasa aitab, siis kindlasti. Minu tavapärane natuur ongi aktiivne olemine ja spordi tegemine – ma ütleks siinkohal, et see on isegi teaduslikult tõestatud,» jätkas ta.

Valga vallavalitsuses töötatud aeg oli Esteri sõnul kahtlemata pingeline ja sellest tulid ka tervisemured. «7–8 kuu jooksul kõik, mis meediast on läbi käinud, see on ainult jäämäe tipp tegelikult. Ma olen sisuliselt töökiusamise ohver täna ja neid kiusajaid võib siis otsida vallamajast,» rääkis ta.

Karuse sõnul on vallavalitsus levitanud tema kohta valeinfot pressiteadetes. «Ma olen püüdnud neid asju inimlikult läbi rääkida nendega. Läksin ise kohale, et näost näkku, silmast silma rääkida, et miks me peaksime neid asju advokaatide vahendusel ajama?» lausus Karuse, kelle sõnul on ta vallavalitsusega juba kuu aega kirjavahetust pidanud. «Ei olegi kuhugi edasi jõudnud kahjuks ja ei ole sellist koostöövalmidust sealtpoolt.»