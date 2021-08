ELU 25 ⟩ Jürgen Rooste kiirkursus: Saa teada, mis EI OLE rahvuslus

Ühesõnaga: lihtsalt, toetavalt, südamlikult: rahvuslane ei ole idioot, rahvuslane pole vaimuhaige, rahvuslane pole vihatõbine!Ma olen viimasel ajal vahel jälle kommentaariumi avanud ja kohanud ja suhelnud tavatult rumalaid. See on muidugi mu oma viga, aga neid on päriselt olemas, meie sääs, igal pool, neid ei ole võimalik ära tunda enne, kui nad on avanud oma suu või kirjutanud kommentaari. Sageli peavad nad end rahvuslasteks, aga meie tunneme neid vananenud meditsiinitermini “idioot” järgi.

Ühesõnaga: väga lühidalt ja selgelt katsun ma täna rääkida, sest kiiresti ja kujundlikult ei jõua kunagi kohale.

Kui sa vihkad homosid, siis ei ole sa rahvuslane, vaid homofoob. Homofoob on haige, irratsionaalse hirmuga inimene, tõenäoliselt pole ta homosid elus kohanud, päris suur võimalus on, et tegu on kapihomoga, s.t mehega, kes ise mehi ihkab. Salaja. Naistele antakse palju rohkem andeks, kuulu poolest vaatavad mõned homofoobid isegi lesbipornot, aga see on puht profülaktilisel eesmärgil.

Rassism ei ole rahvuslus. See on põhimõtteline värk: kui sa vihkad teise nahavärviga inimesi, siis sa pole tegelikult rahvuslane, vaid idioot ja rassist. Sest mina tean küll tumeda nahavärviga eestlasi! Eestlane, vaata, selle tunneb ära eesti keele ja kultuuri järgi. Nt kui sa oskad nimedata kümme viimase aasta jooksul ilmunud eestikeelset uut raamatut, siis oled sa eestlane, muidu aga mingi võõras padajantsik, mingi mõttetu mollusk, kes üritab eestlast mängida. Lihtne, eks!

Ksenofoobid, vägivallatsejad, baastardid: vaata, need pole rahvuslased, need on haiged inimesed. Kui näed mõnda, või tunned endas mõne ära, kutsu kiirabi. Isegi katkuajal tuleb ehk masin järgi ja viib sind kuskile turvalisse kohta, kuhe sa kuulud: tühja valgete pehmete seintega tuppa.

See, kui sa ei usu inimtekkelisse kliimamuutusse, ei tähenda, et sa oled rahvuslane (eriti, kui sa samal ajal toetad metsa elektriks kütmist ning üldist lageraiepoliitikat ning istud oma naaritsakasukas ja närid seakõrvu :) ), vaid lihtsalt harimatu, loll inimene, eks. Lamemaalane. Sulle peaks elamise mõttes kehtima eraldi maksud: ühe hingetõmbe eest, mis võtad me ühisest õhust, 15 senti arvelt maha!

