Artikkel on kuulatav digipaketi tellijatele

Siim Juhkam on üks omapärane noormees, kelle nägu teavad kindla peale juba mitmed Eesti näitlejad. Siim on hästi kasvatatud noormees, kes peab lugu vanematest inimestest ja veelgi enam austab ta kõrgemas eas artiste, eriti näitlejaid, kellega kohtudes on tal alati suur lillesülem kingiks kaasas olnud.