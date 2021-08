GALERII ⟩ Rita Ray andis eile Kõltsu mõisas võimsa kontserdi

Rita Ray , pärisnimega Kristi Raias (24) on noor ja andekas soul-muusika artist, kuid tema muusikast ei puudu ka natukene r&b ja disco mõjutusi.

Imelises Kõltsu mõisas toimus eile võimas Rita Ray kontert. Huvilisi peole oli lausa nii palju, et kõik piletid olid lõpuks väljamüüdud. Rahvas nautis mõnusat ilma ja muusikat täiel rinnal.

Kaks aastat tagasi ilmus noorel andekal lauljataril ja laulukirjutajal ka debüütalbum «Old Love Will Rust.» Just seda albumit on muusik Vaiko Eplik nimetanud isegi Eesti parimaks souli albumiks.