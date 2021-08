PILDID ⟩ Teletäht Eda-Liis Kanni uuel muskelautol on kohutav minevik

Kui värskemat Ameerika musklit võib ka Eestist osta, siis see 2013 mudel rändas kohale USAst. «See on toodud eelmisel aastal Ameerikast – võimas, sportlik ja edev ning ka 227 kilovatti on sportautole kohane,» tutvustas Oravase kingitust Kroonikale.