Britney Spears vastab fännide veidratele küsimustele

Eile lisas Britney Spears taas Instagrami video, kus ta ei saa mainimata jätta tema ja isa vahel toimuvat. Kuid isa kirumine pole video põhieesmärk, vaid fännide pikaajalise uudishimu rahuldamine.

«Olen kindel, et te kõik mõtlete kuidas mul läheb. Alates ajast mil kass on lõpuks kotist väljas, reaalselt kotist väljas ja nagu te kõik teate mu olukorda, võin öelda, et olukord minuga on tunduvalt parem,» alustas staar videot, kandes seksikaid punaseid bikiine ja peites oma nägu 70ndatest inspireeritud valgete päikseprillide taha.

Oma skandaalse elu teemadelt läks ta sujuvalt üle ning alustas vastamist fännide korduma kippuvatele ja veidi veidratele küsimustele.

Järgmises video lõigus oli Britney endale juba imeilusa valge kleidi selga tõmmanud, ikka selleks, et tutvustada austajatele oma lemmik rõivabrändi. Esimene põhiküsimus, mille te minu käest küsisite, on minu lemmikriiete pood. «Minu lemmikriiete pood on kindlasti J.Crew. Mulle meeldib see, et neil on riideid nii meestele kui ka naistele, ja ma sain selle kleidi sealt, » ütles ta populaarse Ameerika rõivabrändi kohta.

Lemmik Miley Cyruse lugu on teine tihe küsimus, millele tema fännid pikemat aega vastust on oodanud. «Minu lemmik Miley Cyrus'i lugu on kindlasti «We Can't Stop,» mis on üpriski vana laul,» vastas ta sellele kiirelt ja suundus siis järgmise juurde.

Kõige veidram küsimus mida temalt küsiti, oli seotud kartulikrõpsudega. Naine tunnistas videos, et talle meeldivad Lay krõpsud, mis pole nii üle küpsetatud.