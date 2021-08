Maa, see sinikollaroheline kera, on inimkonna koduks. Mis oleks kui Maa oleks hoopis lame? On inimesi, kes rahvusvahelise kosmosejaama astronautide ja paljude teadlaste tõenditest hoolimata usuvad meie plaaneedi lamedusse. Ehk Maa ei ole pall, vaid taldrik, mille kohal liiguvad Päike ja Kuu.