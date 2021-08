Getter Jaani meenutab pisarsilmil staarisaadet: olin 16 ja mul oli igasuguseid unistusi

Alles hiljuti jagas 28-aastane Getter Jaani sotsiaalmeedias meenutust «Eesti otsib superstaari» saatest. (Loe sellest lähemalt SIIT) Nüüd vaatas Jaani TV3 Play «Superstaarid meenutavad» saates oma esitlusi ja kirjeldas taas oma aega staarisaates.

Jaani, kes astus 2009. aastal võistlustulle 16-aastaselt, tunnistas, et pole oma esinemisi staarisaates väga ammu vaadanud.

Kui staarisaatesse oli võistlustulle jäänud vaid kuus lauljat esitas Jaani akustilises voorus loo «Climb», mille originaalesitaja on Miley Cyrus. Voorus pidid kõik laulma loo, mis iseloomustab lauljat ennast. «See oli saate jooksul mu lemmikumaid laule, mis ma esitasin, sest see oli tol ajal üks mu lemmikutest ja ma olin põnevil, kui sain seda lugu esitada. Lahe, lahe vaadata,» tõdes Jaani.

Kõige enam emotsioone pakkus Jaanile tema jaoks viimaseks jäänud staarisaate osa. Täpsemalt aga lugu «Taas punab päiksekiirtes pihlapuu», mille vaatamise eel laulja pisaraid tagasi hoidis. «Miks see lugu mind nutma ajab, appi,» imestas Jaani.

«Ma otsest põhjust tegelikult ei teagi, miks nii emotsionaalseks läks. Võib-olla on lihtsalt nii tore ajas läbi lugude tagasi minna, et kust kõik alguse sai. Ma olin siis saanud 16 ja mul oli igasuguseid unistusi ja suuri unistusi. Lihtsalt nii äge on mõelda, et elu on andnud sellise võimaluse,» lausus laulja läbi pisarate.

«Alati tuleb unistada, ükskõik kui pöörane sinu unistus ka ei oleks. Alati ei pea oma unistustest kõva häälega rääkima, alguses võid hoida enda teada ja siis kui need täitunud on, siis rääkida ka seda teistele. Jagada oma rõõmu ka teistele.»

Jaani tunnistab lõpus, et telesõu ajal ta esikohale ega võidule konkreetselt ei mõelnudki. «Elasin päev korraga ja lihtsalt läksin edasi, aga ju pidi nii minema, et ma sain neljanda koha. Ja vaadake, kuhu see neljas koht mind viinud on!» rõõmustas laulja.

Täispikka Jaani superstaarisaate meenutust näed SIIN.

TV3 telesõu «Eesti otsib superstaari» kaheksas hooaeg jõuab vaatajateni sügisel. Augusti alguses selgusid ka uue hooaja kohtunikud.

Kaheksanda hooaja kohtunikeks on Birgit Sarrap, Koit Toome ja kuldkohtunik Mihkel Raud.

Superstaarisaate senise seitsme hooaja jooksul on kohtunikelaua taga olnud Mihkel Raud, Rein Rannap, Heidy Purga, Maarja-Liis Ilus, Mart Sander, Tanel Padar, Jarek Kasar, Eda-Ines Etti ja Koit Toome.

Koit muljetas pisut kohtunike teemal. «Ma loodan ka jah, et Birgit ei ole selline leebe kohtunik, vaid kes julgeb ka kriitikat anda ja natukene ka karmima käega olla. Muidugi ma loodan ka seda, et meie omavaheline dünaamika hakkab tööle ja me täiendame teineteist kenasti,» rääkis Koit pressiüritusel. «Eks esimesed saate näitavad, aga ma usun, et meie kolmik hakkab ilusti tööle!» sõnas ta.