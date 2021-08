Britney Spears ostis endale esimese iPadi: mu elu on muutumas!

39-aastane Spears tunnistas, et kuigi tema poegadel on tahvelarvutid, ei ole tal kunagi enda oma olnud.

«See on lihtsalt murranguline päev! Mul on alati olnud väike telefon, aga nüüd on mul iPad ja mul on tunne, et mu elu muutub ja ma olen nii põnevil!»