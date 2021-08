Elon Muski elukaaslane Grimes: on aeg hakata paljastavamalt riietuma!

33-aastane Grimes, kelle kodanikunimi on Claire Boucher, postitas Twitterisse klõpsud, kus poseerib miniseelikus. «Tundsin end ebamugavalt, kandes avalikus kohas seksikaid riideid, sest ütlesin endale kindlalt, et ma ei tee seda. Nüüd vanemana, on aeg hakata paljastavamalt riietuma!» kirjutas ta postitatud piltide juurde.