ELU25 ⟩ Merca näitab Juku-Kalle Raidile oma Setomaa kodu, kus elavad kitsed Kapo ja Mupo

7. augustil valiti Seto Kuningriigis Lobotka külas taaskord ülembsootska ning sedapuhku sai auväärse tiitli Jane Vabarna . Ülembsootska on aga teatavasti Seto kuninga Peko asemik maa peal. Sel puhul oli mõistlik Setos veidi laiemalt ringi vaadata ning Juku-Kalle Raid siirdus tuttavasse Küllätüva külla, et koputada tare uksele, kus elab Merca .

Merca pajatab tarekese soetamisest: "Mul vedas, sest see olisel aastal, kui Eston Kohver ära näpsati ning peale seda piiriäärsete kohtade vastu huvi kohe langes. Nii et ilmselt pean ma tänulik olema FSB-le!"

Lisaks peidikule on kindlaks atraktsiooniks on ka omapärane peldik, mis eelmises elus täitis Vanemuise teatrilaval Leiutajateküla Lotte raketi ülesandeid. Peldik on olnud suureks hitiks külalaste seas, kes seal mängimas käivad. "Muidugi ütlesin ma neile, et jaa-jaa, mängigu palju tahavad, peaasi, et lampkasti ei kuku", sõnab Merca. "Selle peldiku slõugan on s...u ennast kosmosse!"