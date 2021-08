PILDID ⟩ 68-aastane mammi teeb OnlyFansis noortele näkkidele silmad ette

Tantsimisega tegelenud Cristina Molina leidis end umbes 20 aastat tagasi pornomaailmast. Tänaseks ta pornostaarina enam ei tegutse, kuid ligi kaks aastat on Cristina raha teeninud OnlyFansis, vahendab Daily Record.

Ta teenib igakuiselt 15 000 dollarit ehk ligi 13 000 eurot. Samas ei ole Cristina sisu OnlyFansis sugugi kallis. Naine küsib kolme kuu eest veidi alla 14 dollari ehk vähem kui 12 eurot.

Raha ajab aga Cristina kokku näiteks kümneminutilise FaceTime kõnedega, mille eest küsib ta 130 eurot. Seksikas 20-minutiline telefonikõne läheb Cristina fännile maksma sada eurot.

Cristina arvates on tema edu saladuseks tema nooruslik välimus, kuid väidab, et ei ole peale kunstrindade ühtegi iluoperatsiooni teinud. «Hakkasin 32 aastat tagasi retinoolkreemi kasutama, kasutan seda iga päev. Mul ei ole kortse ja arvan, et mul ei tule neid kunagi,» selgitas Cristina.

«Selline välja näha ei ole lihtne, teen iga päev trenni. Võtan väga palju vitamiine ja joon palju vett. Magan alati kaheksa tundi, ma ei ole kunagi suitsetanud, kanget alkoholi joonud või narkootikume teinud. Aga veini joon küll.»

Cristina sündis Argentiinas ja õppis noorena tantsimist. Lõpuks kolis näitlemisest unistav Cirstina Mehhikosse, kus ta esines kabarees. Lõpuks jõudis Cristina Ameerikasse, Floridasse, kus ta kohtas oma eksabikaasat.

Cristina sündis Argentiinas ja elab nüüd Ameerikas, Floridas. FOTO: SWNS/Scanpix

1990. aastal jäi Cristina abikaasa narkootikumide smugeldamisega vahele ja läks kümneks aastaks vangi. Erootikamodell jäi oma abikaasale truuks, kuid pärast mehe vabanemist andis Cristina lahutuse sisse.

Pärast lahutust pole Cristina endale kallimat otsinud ja ei plaani seda lähiajal teha. «Mul on sõpru, kes mulle väga meeldivad, aga olen vallalisena väga õnnelik ja ei plaani seda muuta.»

Lahutuse ajal alustas Cristina oma karjääri pornotööstuses ja sai enda esimese rolli täiskasvanute filmis 2002. aastal. «Mulle on seks ja pornograafia alati meeldinud seega hakkasin pornostaariks.»

Cristina töötas 17 aastat pornostaarina ja 2019. aasta detsembris liitus ta OnlyFansiga. Platvormile postitatud sisu filmib Cristina oma kodus. «Töötan nii naiste kui meestega, kuid enamasti endast noorematega. Tavaliselt mängin kasuema või õpetajat seega mul on noori talente alati vaja. See värk müüb kõige enam, vanemad inimesed noorematega. Ma ei tea miks, aga minu jaoks see toimib.»

Naine soovitab sellist eluviisi kõigile. «Töötan kolm kuni viis tundi päevas, tööaeg on paindlik. Sa võid koos oma partneriga filmida. Kui sa oma partneriga õhtuti seksid, miks mitte selle eest palka saada? See on hea raha. See on turvaline. Sa oled enda kodus.»

Pensionile Cristina niipea ei lähe. «Olen samasugune välja näinud aastaid ja kavatsen jätkata vähemalt kümme aastat, kuni mul energiat jagub.»