RAUDNE LEEDI ⟩ Luisa Rõivas rühkis Ironmani finišisse!

Eile, 7. augustil toimunud Ironman Tallinna võistlusel läbisid sportlased 3,8 kilomeetrit Harku järves ujudes, seejärel 180,2 kilomeetrit rattal ja lõpuks 42,2 kilomeetrise jooksumaratoniga, mis koosneb neljast ringist pealinna tänavatel.

Täna kell 10 anti Harku järve rannas start Ironman Tallinn 70.3 võistlusele, kus osalejad läbivad poole lühema distantsi. Ironman 70.3 Tallinn on ühtlasi ka triatloni Eesti meistrivõistluste distants. Võistluse finiš on Noblessneri kvartalis.

Internetis sai kõigi Ironmanist osavõtjatel reaalajas silma peal hoida track.rtrt.me lehel. Selle põhjal selgub, et Luisa Rõivas läbis ujumisdistantsi 51 minutiga, rattaga sõitis laulja umbes 3 tundi ja 22 minutit. Kolmas ja viimane ala on jooksmine.

Pärast esimest ala oli Luisa oma vanusegrupis 43. kohal ja naiste seas 166. kohal. Rattasõidu järel oli Luisa oma vanusegrupis 41. kohal.

Finišijooneni jõudes oli Luisa üldarvestuse 920 võistleja seas 841. kohal. Naiste seas jäi ta 205 seas 175. kohale, oma vanuseklassis jällegi 50 seas 42. kohale.

Abikaasa katkestas

Taavi Rõival läks esimene ala veidi halvemini. Endisel poliitikul kulus distantsi läbimiseks tund ja 16 minutit. Aega kulus Taavil lubatust kuus minutit kauem seega ratta selga teda ei lubatud.

«Minu raudne teekond sai täna esimeses vahetusalas väikese tagasilöögi: kohtunik teatas, et ujusin 6 minutit kauem kui viisakas oleks. Reeglid on reeglid ja kuigi enesetunne suurepärane ja tahet ning energiat meeletult, siis ratta selga mind ei lubatud,» tõdes Taavi sotsiaalmeedias.

«Ju siis on see sõnum, et tuleb a) veel aasta korralikult trenni teha ja b) abikaasale jooksukilomeetritel toeks olla.»

«Olen südamest tänulik kõigile kaasaelajatele, teie toetavad sõnad koos supertreenerite ebainimlike pingutustega tegid võimalikuks selle, et täna üldse enesekindla tundega 1,9km ujumisrajale julgesin minna ja ilma igasuguste probleemideta selle (vastiku vastulaine kiuste) omal käel läbisin.»

«Alguses arvasin, et see oli viirastus, aga näib, et suutsin päris mitmest isegi mööda ujuda. Igal juhul fantastiline kogemus, järgmisel aastal kindlasti uuesti rajal!» lubas ta.

Juuni alguses rääkis Luisa Elmar raadios, et Ironmaniks valmistumine läks tal hästi.

«Ma arvan, et treeningutega on läinud päris hästi! Nädalas tuleb ligikaudu seitse kuni üksteist tundi treeninguid. Selge on see, et päris null treeningu pealt sellisest võistlusest osa ei võta,» tõdes Luisa.

Luisa jaoks kõige raskem ala ootab teda täna alles ees. «Eks ma natuke mures olen ikka, minu jaoks on kõige nõrgem lüli jooksmise distants. Ma ei ole suutnud seda ala veel tohutult meeldivaks mõelda,» rääkis ta paar kuud tagasi.

Juuli alguses lõpetasid Luisa ja Taavi oma elu esimese triatloni. «Täna oli tähtis päev. Meie esimene triatlon koos Taaviga sai läbitud Valgas. Ujumise distants 0,75 kilomeetrit, 20 kilomeetrit ratast ja 5 kilomeetrit jooksu,» teatas Luisa 5. juulil.