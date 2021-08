Triinu Liis McNairn kassidraamast: see asi on läinud üle igasuguste piiride

«Mitte, et ma arvaks, et loomade hülgamine üldse okei on, aga see oli parim, mis ma nende heaks teha ja tollest momendis olles...» Triinu Liis väitis Instagrami-lugudes, et tol hetkel ta oma praeguse abikaasa Justin McNairniga (alumisel pildil) veel koos ei elanud.

Elu24 laekunud vihjes seatakse aga Triinu Liisi väide, et ta Justiniga tol hetkel veel koos ei elanud, kahtluse alla. Nimelt on paljudele jäänund silma abielupaari ühisele TikToki kontole meettheleos 31. detsembril postitatud videoklipp, kus Justin teeb trenni, ja selle taustal on näha ühte kassidest. @meettheleos When gyms are closed just have kids ##lockdown ##gym ##havekids ##workout ##meettheleos ♬ original sound - J&T

«Ma ei ütle, et ma seda ei kahetse ja et ma neid ei igatse. Aga see jutt, et Triinu Liis... see on täiesti üle igasuguste piiride läinud. Ma lõpuks ei vastanud enam kellelegi, sest ma olin kõigile 5000 korda vastanud. Nii palju live-e teinud, igale kirjale vastanud. Lõpuks tekib sul trots, see ei ole mugav asi, millest rääkida, sest ma ei pea loomade hülgamist õigeks ja ma ei ole uhke selle üle. Ilmselgelt teeb see mulle haiget.»

Triinu Liis väitis Instagrami-lugudes, et kaks päeva enne eelnevalt mainitud artiklit, lubas ta Pesaleidjale uue omaniku kontaktid saata. «Ma ei pea loomade ära andmist õigeks, aga ühtegi kassi ma tapnud ei ole. Kindlasti ma ei tunne uhkust selle üle, et kassid teises kodus on. Aga samas ma tean, et neil on seal hetkel oluliselt parem olla.»

«Ma ei tea, kuidas seda olukorda selles mõttes nagu lahendada, et Pesaleidjaga olen ma rääkinud. Mul on nagu kurb tunne selles osas, et loomulikult ma olen ära teeninunud, et loomad ei olnud elulõpuni ühe peremehe juures.»

«Ma ei oleks iial arvanud, et see asi selliseks kujuneb. Ma isegi ei tea, kuidas sellega toime tulla, seal ei ole midagi, mida ma rohkemat teha saaks ja mida inimesed minult ootavad. Kas avalikku vabandust, et ma leidsin neile uue kodu või...»

Triinu Liis rääkis Instagrami-lugude lõpus ka sellest, et ta ei tahtnud sellest üldse rääkida, sest ta ei taha oma jälgijatele näidata eeskuju, et loomade ära andmine on okei. «Absoluutselt ei ole, aga kassitapja ma ka ei ole. Mul on hea meel, et nad saavad pai ja kellelgi on nende jaoks aega.»

«Tol momendil, kui ma üksi olin, ma ei osanud tol hetkel midagi muud teha. Ma ei oska ennast paremini selgitada.»