Seitse pereliiget tapetud: Türgit šokeerinud mõrva toimepanija tunnistas süüd

Varasem vägivallajuhtum toimus 12. mail, kui naabrid ründasid Dedeoglude peret. «Nad ütlesid, et on Ulkucu'd [idealistid, Türgi marurahvuslased] ning nad ajavad meid siit ära. Me ei väärivat siin elada, sest oleme kurdid,» kirjeldas Yasar meediale ründajaid kevadise rünnaku järel. «Nad on nii rääkinud juba 12 aastat.»