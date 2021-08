Kalvi-Kalle Kruusamäele esitati 8. juunil süüdistus selles, et mees on juhtinud süsteemaatiliselt mootorsõidukit ilma vastava kategooria juhtimisõiguseta. Kuigi mehele määrati 1 aasta ja 17 päeva vangistus, on mees endiselt aktiivne sotsiaalmeedias, seda nüüdseks juba kaks kuud peale otsuse jõustumist.