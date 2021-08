VIDEO ⟩ Taliban vallutab Afganistanis ühe linna teise järel

8. augustil langesid taliibidest võitlejate kätte Kunduz, mis on Kunduzi provintsi keskus, Sar-e Pol, mis on samanimelise provintsi suurim linn ja Taloqan, mis on Takhari provintsi halduskeskus, teatab afp.com.

Ameerika Ühendriigid teatasid selle aasta kevadel, et viivad oma väed Afganistanist välja. Pärast seda on Taliban vallutanud ühe ala teise järel. Taliibid teatasid juulis, et nende käes on juba 85 protsenti Afganistanist, selle riigi valitsus eitas seda.