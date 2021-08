Lapseootel Austraalia näitleja on varsti kaheksa aastat järjest rinnaga imetanud

Palmer avaldas, et imetas oma 7-aastast poega kuni teise poja sünnini. Pärast teise lapse sündi imetas ta aasta aega kahte last korraga. «Jätkasin oma teise poja imetamist kolmanda raseduse ajal, pärast teise poja sündi imetasin üheaegselt kahte last.»

Nüüd on Palmeri teine laps 4-aastane, kolmas 2-aastane ja peagi sünnib näitlejale neljas laps. «Hetkel imetan oma tütart ja mõne nädala pärast imetan taas kahte last üheaegselt,» rääkis Palmer.

Rinnaga imetamise pärast on Palmer aastate jooksul saanud ka kriitikat. «Pärast rinnaga imetamise teekonna alustamist on paljud meediaväljaanded arvamusi avaldanud, et kuidas olen avalikult imetanud ja imetan oma väikelapsi. Kaks aastat tagasi sõimasid naine ja mees mind avalikult, kui ma oma 6-nädalast tütart pingi peal imetasin. Kui see oleks juhtunud minuga neil esimestel nädalatel uue emana, kui proovisin oma pojaga sidet luua ja ema rolli sulanduda, oleks see kogemus mind sügavalt mõjutanud.»