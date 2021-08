Mel B modellist tütre bikiinipildid viisid fännid 20 aastat ajas tagasi

Phoenix Brown tegi oma modellidebüüdi tänavu märtsis, vahendab Daily Mail. 1999. aastal sündinud Phoenix on Spice Girlsi laulja Mel B vanim tütar. Phoenixi isa on Jimmy Gulzar, kellega Mel B aastatel 1998 kuni 2000 abielus oli.

Neiul on ka Instagrami konto, kus tal on juba üle 55 000 fänni. Nädalavahetusel postitas Phoenix oma kontole ühe postitusena kaks bikiinipilti, millest paljud fännid vaimustusse sattusid ja seda erilisel põhjusel.

Mitmed väljendasid kommentaarides, et nad pidid pilte kaks korda vaatama, sest arvasid algselt, et tegu on Mel B'ga. Paljud tõid välja, et ema ja tütar näevad väga sarnased välja.

«Korraks arvasin, et see on pilt sinu emast, kui ta noor oli!» teatas üks fänn kommentaarides.

«Ema kaksik,» kirjutas keegi. Teine lisas: «Jeerum, see viis mind ajas 20 aastat tagasi.»

Küllap meenutasid bikiinipildid paljudele Spice Girlsi aegu just seetõttu, et toona kandis Mel B sageli leopardimustriga riideid. «Scary Spice on tagasi,» nentis keegi ja viitas sellega Mel B hüüdnimele.