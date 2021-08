Filmistaar Pierce Brosnan tähistas kallimaga aastapäeva: armastus sinu vastu kasvab iga päevaga!

«Minu naine ja meie abielu on nagu hea veini, mis aasta aastalt ikka paremaks muutub,» on Brosnan varasemalt öelnud.

Fotomeenutust tähtsast päevast jagas oma Instagramis ka Keely. «Üks ja ainus! Head pulma-aastapäeva. Aitäh sulle armastuse ja selle sõpruse eest! Maailm on sinuga palju ilusam,» kirjutas ta postitatud pildi juurde.

Keely Smith ja Pierce Brosnan kohtusid 1993. aastal Mehhikos rannapeol ja on alates sellest koos olnud. Paaril on kaks ühist last.