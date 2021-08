Öine vargus ajas viimsikatele hirmu nahka: peab hakkama kallist vara peitma!

«Eile kell 23.00 oli niiduk laadimisjaamas, kuid täna hommikul kell 8.00 märkasin, et seda pole enam,» rääkis Silver Elu24-le ustava aiamasina kadumisest. Kuna mehe sõnul on niiduki väärtuseks ligi 1400 eurot, pöördus ta kohe hommikul politseisse ja teatas kindlustusse.

Sellegipoolest on antud juhtum naabruskonda mõneti hirmu ja paanikat külvanud. «Naabrimees just ütles, et tal oli plaanis keskmisest kallim grill osta, aga nüüd tekkis nagu veidi hirm,» rääkis Silver, kes kavatseb kiiremas korras maja ümber kaamerad paigaldada. «Võibolla peaks mingi väga suure ja varaste suhtes kurja koera võtma?» mõtiskleb noormees. «Ebameeldiv tunne on sees, et keegi võõras hiilis öösel minu hoovis ringi.»