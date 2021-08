34-aastase superstaarist ründaja, kes on kuuel korral saanud Euroopa parima jalgpalluri auhinna Ballon d’Ori, leping Barcelonaga lõppes juunis ja klubi juhtkond teatas, et nad ei saa Messit endale enam lubada, kuna ta on liiga kallis, kirjutab euronews.com.