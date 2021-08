Epsteini süüdistaja plaanib prints Andrew kohtusse kaevata

Ameeriklanna Virginia Roberts Giuffre väidab, et pidi prints Andrew'le seksiteenuseid osutama, olles ise kõigest 17-aastane. 2019. aasta BBC Panorama intervjuus avaldas naine, kuidas väidetav seksuaalvahekord printsiga tekitas temas «rõveda» tunde.

Giuffre rääkis intervjuus, et vahekord olevat olnud «jube» ning et prints Andrew higistas väga palju. «Ma olin lihtsalt nagu «iu» – see oli nii rõve – aga ma teadsin, et ma pidin teda õnnelikuna hoidma, sest just seda Jeffrey (Epstein – toim) ja Ghislaine minult ootasid.»

Ghislaine Maxwell FOTO: Globe / MediaPunch via www.imago-images.de / SCANPIX

Giuffre lisas, kuidas Epsteini väidetav kaasosaline Ghislaine Maxwell ütles talle, et ta peab Andrew'ga tegema seda, mida ta tegi ka Epsteiniga. «See ajas mul südame pahaks. Ma ei oodanud midagi sellist kuninglikult pereliikmelt, kelleltki, kellele inimesed vaatavad alt üles ja keda nad imetlevad.»

Giuffre meenutas intervjuus ka, kuidas tol korral asjad läksid. «Seal oli vann ning see hakkas sealt pihta ning jõudis lõpuks magamistuppa. See kogu protseduur ei kestnud väga kaua. See oli vastik.»

Giuffre plaanib prints Andrew kohtusse kaevata

Ameeriklanna advokaat David Boies, teatas nüüd, et Giuffre plaanib prints Andrew kohtusse kavata ja kahju hüvitamise hagi on hetkel valmimisel. «Hagi põhineb sellel, et Jeffrey Epstein laenas Virginia Robertsit prints Andrewle seksi eesmärgil, kui naine oli alla 18-aastane,» avaldas advokaat.

Prince Andrew. FOTO: AFP/SCANPIX

2015. aastal kaebas Roberts kohtusse ka Ghislaine Maxwelli pärast seda, kui Maxwell nimetas naist valetajaks. «See pole mingi ropp seksilugu. See on lugu inimkaubandusest,» rääkis Roberts 2019. aastal.

USA õiguskaitseorganid arreteerisid Maxwelli 2020. aasta juulis ning talle esitati seejärel süüdistus kuritegudes, mis olid seotud Epsteini alaealiste kaubitsemisega 1990ndatel ja 2000ndate alguses.

Maxwell viibib praegu Brooklyni kinnipidamiskeskuses vahi all ja talle on mitu korda kautsjoni andmisest keeldutud. Tema kohtuprotsess peaks algama novembris.