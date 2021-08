ELU25 ⟩ Marek Reinaas: Keskerakonna kriminaalne elukaar tuleb lõpetada! Lugu lehmakauplemisest ja lehmavargusest.

Juba Rooma õigusest on teada põhimõte, et ebaõiglus ei tekita õigust. Lahti seletatult tähendab see, et ebaseaduslik tegevus ei loo olukorda, kus pätil tekib õigus mingitele hüvedele. Kui keegi paneb pihta näiteks lehma, siis ta ei saa endale jätta ei seda varastatud lehma, kui ka näiteks seda piima, mida lehm annab. Tundub täiesti arusaadav ja loogiline põhimõte.

Eestis kehtib ka seadus, mille järgi kriminaalkorras karistatud inimene ei saa kandideerida valimistel. Ning kui mõni inimene kriminaalkorras süüdi mõistetakse, siis ta peab Riigikogust lahkuma. Mõte ju eelkõige selles, et sellist inimest ei saa lubada otsuste tegemise juurde, ta on ühiskondlikus mõttes ebausaldusväärne ja parem on, kui ta meie kõigi raha ja tuleviku üle ei saaks mõjutada. Kõlab mõistlikult.

Seadustest mitte kinni pidamine on Keskerakonnale kasulik, annab konkurentide ees eelise. Ja mis kõige jaburam – vastavalt Eesti seadusele maksab riik neile selle tegevuse eest preemiat.

Kahjuks on üks valdkond, kus need põhimõtted ei kehti. Nimelt on Eesti Erakonnaseaduses hetkel kehtiv põhimõte, mille järgi ebaõiglus tekitab õigust ja kriminaalselt karistatud erakond saab rahulikult otsustada Riigieelarve ridade üle.

Eestis on üks erakond, kes on aastaid silma paistnud sellega, et ei taha ühiskondlikest normidest ja seadustest kinni pidada. Nad ei tee seda lihtsalt nalja pärast. Et nagu huligaan sodib täis majaseina või viskab sisse kooliakna selleks, et lihtsalt tüdrukute ees kõvatada. Seadustest mitte kinni pidamine on neile kasulik, annab konkurentide ees eelise. Ja mis kõige jaburam – vastavalt Eesti seadusele maksab riik neile selle tegevuse eest preemiat. See erakond on Keskerakond. Edasi kuivad faktid:

Keskerakond on kahel korral kriminaalkorras süüdi mõistetud erakond. Nad on vahele jäänud ebaseaduslike annetuste vastu võtmisega. Nad on korduvalt ja korduvalt kasutanud avalikku raha enda valimiskampaaniates. Ebaseaduslikud annetused ja avaliku raha kasutamine kampaaniates on andnud neile konkurentide ees mäekõrguse eelise valimistel.

Tänu sellele on nad valimistel saanud rohkem hääli ja suurema toetuse.

Tänu sellele on neil Riigikogus rohkem esindajaid kui nad väärinuks. Näiteks hetkel on Riigikogu Keskerakonna fraktsioonis 25 liiget. Erakonnaseaduse järgi maksab riik iga saadiku pealt parteile toetust 52 604 eurot aastas.

Tänu sellele saab Keskerakond riigieelarvest aastas toetust 1 315 100 eurot maksumaksja raha. Ehk igaüks meist maksab umbes 1 euro aastas selle eest, et Keskerakond saaks edasi toimetada.

Tänu sellele saab Keskerakond oma trahvid ära maksta, tellida joogid autosse, panna pihta ministeeriumi kohvimasina, korraldada rahva raha eest isiklikke sünnipäevi. Ja saata peasekretär Korb kilekotiga järjekordsele ringile linna peale ettevõtjaid külastama.

Kogu selle kriminaalse elukaare põhjuseks on asjaolu, et see on Keskerakonnale kasulik. Ehk mines tagasi põllumajandusliku näite juurde, siis nad varastavad lehma, lüpsavad seda täie rauaga, vaidlevad kohtus, et see on nende lehm ja venitavad kuni viimase hingetõmbeni, et lehma enda käes hoida. Lõpuks on nad sunnitud küll vaesest loomast loobuma, aga vahepeal lüpstud saaduste pealt tasub maksumaksja neile piisavalt toetust, et trahvid ära maksta ja partei saab rõõmsalt edasi toimetada.

Tundub ebaõiglane aga jabur. Nii see on, aga see-eest Erakonnaseaduse järgi täiesti legitiimne tegevus. Ilmselt seadusandjad ei osanud sellist asjade käiku isegi ette kujutada, mistõttu tulebki viga ära parandada ja Erakonnaseadusesse sisse viia väike, lihtne ent tõhus muudatus – peab lõppema riigieelarveline rahastus erakondadele, kellele on kehtiv kriminaalne karistus. Selle muudatuse eesmärk on lihtne – seaduste ja normide rikkumine ei tohi olla rikkujale kasulik. Vaid sellisel moel on võimalik Keskerakonna kriminaalne elukaar katkestada.