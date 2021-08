Jaak Madison ja Sten Talivee läksid raksu: Jaak, palun ela lihtsalt oma elu

Jaak Madison kirjutas möödunud nädalal Facebookis, et USA saatkonnad Eestis, Lätis ja Leedus on teinud täna LGBTQ+ kogukonda toetava avalduse. «Antud juhul peaks kolm Balti riiki ka USA suursaadikutele diplomaatilise noodi saatma siseasjadesse sekkumise tõttu,» arvas Madison.

Madisoni postituse all võttis sõna aga suunamudija Sten Talivee. «Jaak, palun ela lihtsalt oma elu ja lõpeta asjade kommenteerimine, mis sinusse ei puutu,» kirjutab Talivee Madisoni postituse kommentaariumis. «Sul on õigus abielluda ja sa ei ole ilmselgelt kunagi diskrimineerimist tundnud - või siis, oled ja kahjuks ei ole suutnud oma probleemile lahendust leida, et pead jätkusuutlikult nii häälekalt kõike kommenteerima,» kirjutas Talivee ja lisas lõppu: «jõudu paranemisel!»

Jaak Madison aga vastas Taliveele, et tema arvates on mõlemad võrdses seisus. «Me mõlemad saame abielluda soovi korral vastassugupoole esindajaga,» ütleb Madison. «See ei sobi ja soovid eriõigusi?»

Talivee leiab, et Madison ei näe suuremat pilti. «Sulle on tähtsam inimeste omavaheline tülli ajamine, kui harmoonia ja vabadus,» on Talivee nördinud. «Just nimelt, ma ei taha abielluda vastassugupoole esindajaga, vaid endaga samast soost inimesega. Ja ma ei ole ennast kordagi erilisemaks pidanud, küll aga leian ma, et kõikidel peaks olema õigus abielluda just sellega, kellega ta soovib.»