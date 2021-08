PAPARATSO ⟩ 53-aastane David Guetta mõnuleb endast pea poole noorema kallimaga Kreekas

Guetta kallim on 28-aastane modell Jessica Ledon, kellega muusik alates 2015. aastast koos on olnud, vahendab justjared.com. Paar alustas oma suhet vahetult pärast seda, kui Guetta 22 aastat kestnud abielu purunes. DJ-l on abielust kaks last, 17-aastane poeg ja 13-aastane tütar.