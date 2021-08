INTERVJUU ⟩ Kõiki maailma riike külastanud Rus: see on odavam kui inimesed arvavad

Paari tõi kokku kolm aastat tagasi Natali Facebooki tehtud postitus, kus naine sõnas: «Kõik mida ma elult tahan on peatumatult reisida ja et keegi ei küsiks millal ma abiellun.» Pisut humoorikale postitusele vastas Rus kommentaariumis: «Ainus mis ma elus teen on reisimine ja keegi küsi millal ma abiellun.» Sellest alanud vestlus viis paari juba teisel kohtingul Prantsuse Polüneesia saartele, mis on Natali sõnul siiani kõige kaunim koht, kus ta käinud on. «See oli minu unistuste sihtkoht.»