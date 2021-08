Sel nädalal sai 13 aastat isa eeskoste all elanud Britney Spears (39) olulise võidu. Popstaari isa Jamie Spears nõustus oma eestkostja rollist loobuma, kuid mehe advokaadi sõnul ei ole tal selleks põhjust ning ühtlasi on lahtine, millal see ametlikult juhtuda võiks. Kõige selle valguses heidame aga pilgu Britney noorema õe Jamie Lynn Spearsi poole (30), kes aastaid eestkoste osas vaikis ja on nüüd popstaariga korralikult tülli läinud.