LUGEJA KÜSIB ⟩ Miks osad Elroni rongi istmed ajutiselt «töökorras» ei olnud?

Postituse pealkirjas visatakse nalja Elroni uuele reegli üle, mis kehtestab, et ratta jaoks on vaja eraldi pilet osta. Loe pikemalt Postimehest. Reegel võeti vastu just seetõttu, et jalakäijatele rohkem ruumi teha. «Elron: müüme rattapileteid, et rongis oleks rohkem ruumi jalakäijatele. Samuti Elron:,» seisab pühapäeval tehtud postituse pealkirjas. Sama postitus saadeti ka toimetusele.