EDULUGU ⟩ Sponsoriteta olümpiavõistleja rügas toidupoes tööd teha, et Tokyosse sõita

Juba mitu aastat on Riley Day ainus vaba päev olnud pühapäev, sest noor sportlane tegi muul ajal usinalt trenni. 21-aastane neiu tõmbas iga pühapäev töövormi selga ja seadis sammud Austraalia toidupoodi Woolworths, kus ta on nüüdseks kolm aastat töötanud. Pausi lubas naine omale alles nüüd, kus kätte jõudis Tokyo olümpia.

«Ma ootan oma pühapäevaseid vahetusi, sest ma aitan Johni - ta on nagu mu vanaisa,» rääkis Riley news.com.au-le. 90-aastane John on vaegnägija, kes vajab sisseoste tehes abikätt. Selle asemel, et oma ainsal vabal päeval sisse magada, aitas tal 18 kuud järjest koju süüa osta. «Olen kogu tema toidunimekirja meelde jätnud, iga nädal ostab ta samu asju,» ütles ta.