Ootamatult lahkunud Viivi Sõnajala kolleeg: tema süda tuksus alati teiste inimeste abistamiseks

Teisipäeva hommikul lahkus meie seast tuntud laulja Viivi Sõnajalg. «Mis juhtus, täpselt ei tea. Eks selle selgitab lahkamine,» sõnab Viivi abikaasa Oleg Sõnajalg, et ainus info, mis talle jagati, on see, et tegemist oli terviserikkega.