Taavi Rõivase jõud ei rauge: paras aeg on järgmise aasta Ironmaniks valmistuma hakata!

Endisel poliitikul kulus ujumisdistantsi läbimiseks tund ja 16 minutit, seda kuus minutit lubatust kauem ja meest ratta selga ei lubatud. «Minu raudne teekond sai täna esimeses vahetusalas väikese tagasilöögi: kohtunik teatas, et ujusin 6 minutit kauem kui viisakas oleks. Reeglid on reeglid ja kuigi enesetunne suurepärane ja tahet ning energiat meeletult, siis ratta selga mind ei lubatud,» tõdes Taavi sotsiaalmeedias.

Sellest Taavi end aga heidutada ei lase ja paistab, et mehel on plaanis ka tuleval aastal võistlusest osa võtta. «Pilk kalendrisse kinnitab: paras aeg on järgmise aasta Ironman Tallinnaks valmistuma hakata. Kuna mul jäi nädalavahetusest energiat sisse, tegin täna 2h jooksutrennile lisaks ka veidi üle tunni ratast. Hakkame tasapisi laduma, kõik on võimalik!» kirjutas Taavi Rõivas postituses.