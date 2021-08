NASA: Siberi maastikupõlengute suits on jõudnud Arktikasse

NASA foto Venemaa Siberi Jakuutia põlengualadest, mille suits on jõudnud Arktikasse

Ameerika Ühendriikide kosmoseagentuuri NASA satelliidiandmetel on Venemaa Siberi maastikupõlengute suits jõudnud Arktikasse ning tegemist on esimese korraga, mil mida sellist on juhtunud.