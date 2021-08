Inga sündis Grigori Lepsi esimesest abielust Sotši laulja Svetlana Dubinskajaga. Staaride tütar oli pikalt pühendunud vaid oma karjäärile: ta on lõpetanud New Yorgi Draamakunsti Akadeemia ning osales ka populaarses saates «The Voice», kus naist paraku edu ei saatnud.