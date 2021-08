Beebilõusta kallim Ingrid Mänd Triinu Liisi kassisaagast: kui haigeid inimesi on ikka olemas

«Kui haigeid inimesi on ikka olemas,» kirjutas Ingrid Mänd eile oma Instagrami loos ning jagas kuvatõmmist Lemmiku artiklist, kus sai lõpuks kinnitust see, et Triinu Liisi abikaasa Justin McNairn paari kaks kassi varjupaika viis.

Triinu Liis ja Justin McNairn. FOTO: Erakogu/Instagram

«Ma olen Eesti Loomakaitse Seltsi liige ja olin ka ise vabatahtlik Pesaleidjas, olen aidanud koju palju kodutuid kasse ja see kodude leidmine on nii f**ing raske,» kirjutas Ingrid.

«Ja siis tuleb üks debiilik ja lihtsalt sülitab selle kõige peale, võtab need vaesed loomad, kes niigi varjupaigast on pärit ja viib nad varjupaika tagasi,» on Ingrid nördinud.

Triinu-Liis McNairni endised kassid FOTO: @triiinuliis Instagram

«Kui sul oleks süda, siis sa oleks oma ego alla surunud ja leidnud neile kodud kasvõi enda jälgijate seast, rääkides kõik ausalt ära,» arvab Ingrid. «Aga sa ainult teeskled kõigile, et sul on hea süda ja et oled hea inimene,» kirjutas Ingrid Instagramis ja lisas, et ei suuda uskuda, et keegi oma pereliikmed, kellega seitse aastat koos veedetud, lihtsalt puuri paneb ja ära viib.

Paari tunni pärast oli Ingridi Instagrami lugu kadunud. «Instagram muidugi kustutas mu story, sest vaest inimest kiusati,» sõnas naine irooniliselt.