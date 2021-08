Mallukale esitatud kahjunõudes tegi vastaspoole staažikas advokaat ise saatusliku vea?

Juhtum oleks võinud sellega ka lõppeda, aga päev hiljem potsatas naise postkasti kahjunõue 4000 eurole tolle sama mehe abikaasa poolt! Selgituseks oli see, et rõvedalt käitunud mehe profiilipildil olid tema alaealised lapsed ning Mallu kahjustas väidetavalt nende huve, kui kuvatõmmise avalikuks tegi.

Nüüd avaldab Mallukas, et asi on arvatavasti kiire lõpu saanud. Facebooki kasutustingimused sätestavad: «Kui sa avaldad sisu või informatsiooni kaustades Avalikke seadeid, siis see tähendab, et sa lubad kõigil, sh inimestel kes ei ole Facebookis ligi pääseda ja kasutada seda informatsiooni ja seda sinuga seostada (mh sinu nimi ja profiilipilt).»