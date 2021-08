«Eeldan, et nad said ise ka aru, et neil pole ühtegi seaduslikku alust kohtusse minna,» kirjutab blogija Mallukas oma postituses, et temale esitatud 4000 euro suurune kahjunõue on kiire lõpu saanud. Robert Sarv aga kinnitab, et käesolev juhtum pole lõpetatud ning läheb kindlasti kohtusse edasi.