SAHINAD ⟩ Sõpradest saidki kallimad? Allikas kinnitab: Jennifer Aniston ja David Schwimmer käivad kohtamas

«Sõprade» staarid tunnistasid sarja näitlejate taaskohtumisel avalikult oma salajasi tundeid teineteise vastu ning nüüd on Rachel Greeni ja Ross Gelleri osatäitjad väidetavalt lõpuks oma sarja-aegsete emotsioonide järgi tegutsema asunud.

«Pärast taaskohtumist sai selgeks, et mineviku meenutamine tekitas mõlemas tundeid ning keemia, mida nad võtete ajal enda sees hoidsid, on endiselt olemas,» rääkis anonüümseks jääda soovinud allikas teisipäeval väljaandele Closer. «Nad hakkasid kohe teineteisele sõnumeid saatma ja eelmisel kuul lendas David oma kodust New Yorgis Los Angelesse Jenniferile külla!»